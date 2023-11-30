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Земельные участки в Мцхета-Мтианети, Грузия

3 объекта найдено
Земельные участки в Сагурамо, Грузия
Земельные участки
Сагурамо, Грузия
5100 sq.m. land for sale in Saguramo, Arashenda village, agricultural, in 30 meters from the…
€255,405
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Земельные участки в Мцхета, Грузия
Земельные участки
Мцхета, Грузия
1000 sq.m. land in Mtskheta region, Ereda village, near Dzalisi village, in 25 minutes by ca…
€30,048
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Земельные участки в Лиси, Грузия
Земельные участки
Лиси, Грузия
Площадь 1 000 м²
1000 кв.м. земля для продажи в Сабуртало, деревня Лиси, несельскохозяйственная, в поселке, с…
€54,632
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