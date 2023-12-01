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Земельные участки в Нижняя Карталиния, Грузия

2 объекта найдено
Земельные участки в Орбети, Грузия
Земельные участки
Орбети, Грузия
900 sq.m. land for sale in Tetri Tskaro region, Orbeti, agricultural, at the road, there are…
€29,353
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Земельные участки в Цклулети, Грузия
Земельные участки
Цклулети, Грузия
Площадь 594 м²
594 sq.m. land for sale in Mtskheta region, Tskluleti, agricultural, with beautiful views
€13,759
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