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Жилье в Vichy, Франция

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1 объект найдено
Замок 30 комнат в Nizerolles, Франция
Замок 30 комнат
Nizerolles, Франция
Число комнат 30
Площадь 1 200 м²
Артикул: ART2547 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК Замок 30 комнат 20 спален 1200 м² Замок, первон…
$13,95 млн
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Параметры недвижимости в Vichy, Франция

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