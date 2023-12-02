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Жильё в Вандея, Франция

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Sallertaine, Франция
Квартира 2 комнаты
Sallertaine, Франция
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Расположенный в центре города и всего в 900 м* от моря, …
€169,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Вандея, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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