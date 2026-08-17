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Жилье в Вандее, Франция

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Ле-Сабль-д’Олон
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13 объектов найдено
Замок 15 комнат в Impasse des Bouils, Франция
Замок 15 комнат
Impasse des Bouils, Франция
Число комнат 15
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 250 м²
Исторический замок XVIII века — исключительное поместье в отличном состоянии Между Нант и…
$4,92 млн
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Вилла в Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Вилла
Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Количество спален 4
Площадь 98 м²
Поселиться там, означает позволить себе комфорт нового и функционального жилья, отвечающего …
$429,907
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Вилла в Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Вилла
Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Количество спален 5
Площадь 114 м²
Поселиться там, означает позволить себе комфорт нового и функционального жилья, отвечающего …
$470,574
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Вилла
Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Количество спален 5
Площадь 114 м²
Поселиться там, означает позволить себе комфорт нового и функционального жилья, отвечающего …
$470,574
Оставить заявку
Вилла в Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Вилла
Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Количество спален 4
Площадь 98 м²
Поселиться там, означает позволить себе комфорт нового и функционального жилья, отвечающего …
$429,907
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Квартира 2 спальни в Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Квартира 2 спальни
Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Поселиться там, означает позволить себе комфорт нового и функционального жилья, отвечающего …
$267,240
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Вилла
Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
Поселиться там, означает позволить себе комфорт нового и функционального жилья, отвечающего …
$412,478
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Вилла в Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Вилла
Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Количество спален 4
Площадь 98 м²
Поселиться там, означает позволить себе комфорт нового и функционального жилья, отвечающего …
$429,907
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Квартира 3 спальни в Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Квартира 3 спальни
Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Поселиться там, означает позволить себе комфорт нового и функционального жилья, отвечающего …
$347,411
Оставить заявку
Вилла в Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Вилла
Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Количество спален 5
Площадь 114 м²
Поселиться там, означает позволить себе комфорт нового и функционального жилья, отвечающего …
$470,574
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Квартира 2 спальни
Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Поселиться там, означает позволить себе комфорт нового и функционального жилья, отвечающего …
$267,240
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Квартира 3 спальни
Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
Поселиться там, означает позволить себе комфорт нового и функционального жилья, отвечающего …
$347,411
Оставить заявку
Вилла в Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Вилла
Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Количество спален 4
Площадь 98 м²
Поселиться там, означает позволить себе комфорт нового и функционального жилья, отвечающего …
$429,907
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