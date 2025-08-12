Показать объекты на карте Показать объекты списком
Отели на Провансе — Альпах — Лазурном Берегу, Франция

коммерческая недвижимость
1 объект найдено
Отель 1 837 м² в Сен-Тропе, Франция
Отель 1 837 м²
Сен-Тропе, Франция
Число комнат 38
Площадь 1 837 м²
На продажу выставлен полностью реконструированный отельный комплекс категории 5 звезд с рест…
$33,33 млн
Оставить заявку
