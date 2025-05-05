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Долгосрочная аренда вилл с видом на море во Франции

Метрополия Франции
8
Овернь — Рона — Альпы
7
Bonneville
7
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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Франция
Вилла 3 спальни
Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Аренда виллы с панорамным видом на море, Канский залив и Леринские острова, идеально располо…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален в Франция
Вилла 5 спален
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Эта вилла с видом на море и прямым доступом к пляжу расположена в Болье-сюр-Мер, всего в дву…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален в Франция
Вилла 5 спален
Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Уютная вилла в тихом районе на холмах в Каннах, с видом на море. В доме на уровне главного в…
Цена по запросу
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