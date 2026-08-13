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Жилье в Palaiseau, Франция

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1 объект найдено
Замок 14 комнат в Лез-Юлис, Франция
Замок 14 комнат
Лез-Юлис, Франция
Число комнат 14
Количество этажей 3
"Замок Спящей Красавицы" смотрящийся в зеркальное озеро. Пожалуй один из самых впечатляющ…
$15,07 млн
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Параметры недвижимости в Palaiseau, Франция

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