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Жилье в Orleans, Франция

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1 объект найдено
Замок 12 комнат в Orleans, Франция
Замок 12 комнат
Orleans, Франция
Число комнат 12
Количество спален 6
Замок 12 комнат 6 спален 360 м² Замок недалеко от Орлеана, расположенный на краю Орлеанск…
$2,52 млн
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Параметры недвижимости в Orleans, Франция

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