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Пентхаусы в Ницца, Франция
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14 объектов найдено
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Пентхаус 2 спальни
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
2
80 м²
Эта престижная квартира, доступная для продажи в Villefranche - Sur - Mer, соблазнит вас сво…
€2,25 млн
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Пентхаус 6 спален
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
6
272 м²
Этот уникальный пентхаус, построенный в 1970 году, можно найти в замечательном городе Рокбрю…
€3,20 млн
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Пентхаус 3 спальни
Босолей, Франция
3
137 м²
Этот красивый пентхаус в Босолей, построенный в 2021 году, теперь продается. Окружение отеля…
€1,94 млн
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Пентхаус 2 спальни
Босолей, Франция
2
148 м²
Триплекс на продажу в Босолей, расположенный на 8-м этаже нового здания с лифтом, из которог…
€2,29 млн
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Пентхаус 3 спальни
Босолей, Франция
3
131 м²
Взгляните на этот очаровательный дуплекс, построенный в 2021 году, для продажи в востребован…
€1,98 млн
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Пентхаус 4 спальни
Босолей, Франция
4
265 м²
Этот исключительный пентхаус, расположенный в прекрасном городе Босолей ( недалеко от Монако…
€2,99 млн
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Пентхаус 3 спальни
Кап-д’Ай, Франция
3
220 м²
Этот исключительный пентхаус в Кап Д Аил, МОНАКО, теперь продается. Очарование отеля усилива…
€3,60 млн
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Пентхаус 3 спальни
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
3
164 м²
Эта потрясающая квартира, которая продается в центре Сен-Жан-Кап-Ферра, может стать вашим ид…
€4,29 млн
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Пентхаус 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
4
112 м²
Мы с гордостью представляем эту очаровательную квартиру в Рокбрюн Кап Мартин. Недвижимость, …
€950,000
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Пентхаус 3 спальни
Босолей, Франция
3
1
88 м²
У ворот Монако, с видом на залив! Этот пентхаус, зарезервированный для немногих привилегиров…
€895,000
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Пентхаус 4 спальни
Saint-Etienne-de-Tinee, Франция
4
2
167 м²
Это роскошное горное шале в Ауроне расположено в Южных Альпах на высоте 1600 м. Летом вы мож…
€1,28 млн
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Пентхаус 3 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
3
2
159 м²
Buying a penthouse in Roquebrune Cap Martin is not easy; simply because there is virtually n…
€1,90 млн
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Пентхаус 4 спальни
Ницца, Франция
4
4
250 м²
Роскошный пентхаус, расположенный на холмах Мон-Альбан в Ницце в частном закрытом домене. Эт…
€2,85 млн
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Языки общения: English, Русский
Пентхаус 4 спальни
Ницца, Франция
4
3
318 м²
Солнечный юг Франции ярко освещает богатство региона. Область, известная как Прованс-Альпы-Л…
€5,25 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Параметры недвижимости в Ницца, Франция
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