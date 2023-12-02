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Жильё в Mortagne-au-Perche, Франция

1 объект найдено
Замок в Vimoutiers, Франция
Замок
Vimoutiers, Франция
Количество этажей 3
Нормандия, знаменитая виллf импрессионистов Живерни, 45мин от Парижа. Замок конца XVIII в…
€3,90 млн
в месяц
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Аталанта
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Mortagne-au-Perche, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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