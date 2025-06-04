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Квартиры в Мериньяк, Франция

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75 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Мериньяк, Франция
Квартира 2 спальни
Мериньяк, Франция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
| Апартаменты
$588,407
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Квартира 1 спальня в Мериньяк, Франция
Квартира 1 спальня
Мериньяк, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 1
Дочерняя компания присутствует на рынке частных апартаментов для студентов более 20 лет. Эт…
$131,366
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Квартира 2 спальни в Мериньяк, Франция
Квартира 2 спальни
Мериньяк, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
| Апартаменты
$475,916
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Квартира 2 спальни в Мериньяк, Франция
Квартира 2 спальни
Мериньяк, Франция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
| Апартаменты
$590,804
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Квартира 2 спальни в Мериньяк, Франция
Квартира 2 спальни
Мериньяк, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
| Апартаменты
$296,375
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Квартира 3 спальни в Мериньяк, Франция
Квартира 3 спальни
Мериньяк, Франция
Количество спален 3
Площадь 71 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$406,228
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Квартира 3 спальни в Мериньяк, Франция
Квартира 3 спальни
Мериньяк, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
| Апартаменты
$688,527
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Квартира 2 спальни в Мериньяк, Франция
Квартира 2 спальни
Мериньяк, Франция
Количество спален 2
Площадь 68 м²
| Апартаменты
$604,536
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Квартира в Мериньяк, Франция
Квартира
Мериньяк, Франция
Площадь 31 м²
| Апартаменты
$217,418
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Квартира 3 спальни в Мериньяк, Франция
Квартира 3 спальни
Мериньяк, Франция
Количество спален 3
Площадь 88 м²
| Апартаменты
$649,163
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Квартира 2 спальни в Мериньяк, Франция
Квартира 2 спальни
Мериньяк, Франция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$627,307
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Квартира 3 спальни в Мериньяк, Франция
Квартира 3 спальни
Мериньяк, Франция
Количество спален 3
Площадь 89 м²
| Апартаменты
$646,989
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Квартира 3 спальни в Мериньяк, Франция
Квартира 3 спальни
Мериньяк, Франция
Количество спален 3
Площадь 92 м²
| Апартаменты
$681,089
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Студия 1 спальня в Мериньяк, Франция
Студия 1 спальня
Мериньяк, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Дочерняя компания присутствует на рынке частных апартаментов для студентов более 20 лет. Эт…
$86,853
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Квартира 2 спальни в Мериньяк, Франция
Квартира 2 спальни
Мериньяк, Франция
Количество спален 2
Площадь 56 м²
| Апартаменты
$535,191
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Квартира 3 спальни в Мериньяк, Франция
Квартира 3 спальни
Мериньяк, Франция
Количество спален 3
Площадь 93 м²
| Апартаменты
$595,038
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Квартира в Мериньяк, Франция
Квартира
Мериньяк, Франция
Площадь 31 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$228,861
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Квартира 3 спальни в Мериньяк, Франция
Квартира 3 спальни
Мериньяк, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$394,785
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Квартира 3 спальни в Мериньяк, Франция
Квартира 3 спальни
Мериньяк, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
| Апартаменты
$612,202
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Квартира 2 спальни в Мериньяк, Франция
Квартира 2 спальни
Мериньяк, Франция
Количество спален 2
Площадь 32 м²
| Апартаменты
$394,233
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Квартира 5 спален в Мериньяк, Франция
Квартира 5 спален
Мериньяк, Франция
Количество спален 5
Площадь 162 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$1,03 млн
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Квартира 3 спальни в Мериньяк, Франция
Квартира 3 спальни
Мериньяк, Франция
Количество спален 3
Площадь 102 м²
| Апартаменты
$590,003
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Квартира в Мериньяк, Франция
Квартира
Мериньяк, Франция
Площадь 31 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$239,159
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Квартира 2 спальни в Мериньяк, Франция
Квартира 2 спальни
Мериньяк, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
| Апартаменты
$291,797
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Квартира 2 спальни в Мериньяк, Франция
Квартира 2 спальни
Мериньяк, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$263,190
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Квартира 3 спальни в Мериньяк, Франция
Квартира 3 спальни
Мериньяк, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
| Апартаменты
$377,620
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Квартира 3 спальни в Мериньяк, Франция
Квартира 3 спальни
Мериньяк, Франция
Количество спален 3
Площадь 89 м²
| Апартаменты
$639,094
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Квартира 2 спальни в Мериньяк, Франция
Квартира 2 спальни
Мериньяк, Франция
Количество спален 2
Площадь 73 м²
| Апартаменты
$567,231
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Квартира 1 спальня в Мериньяк, Франция
Квартира 1 спальня
Мериньяк, Франция
Количество спален 1
| Апартаменты
$325,211
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Квартира 2 спальни в Мериньяк, Франция
Квартира 2 спальни
Мериньяк, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$286,076
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