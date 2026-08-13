Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Louhans
  4. Жилая

Жилье в Louhans, Франция

;
1 объект найдено
Дом 6 спален в Sagy, Франция
Дом 6 спален
Sagy, Франция
Количество спален 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
Замки Луары, Анжу Жемчужина нео готического стиля, пример качественной реставрации элеган…
$5,09 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Louhans, Франция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти