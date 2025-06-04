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Виллы с бассейном в Иль-де-Франсе, Франция

Torcy
18
Bussy Saint Georges
6
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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Сен-Мор-де-Фоссе, Франция
Вилла 7 комнат
Сен-Мор-де-Фоссе, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 174 м²
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Иль-де-Франсе, Франция

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