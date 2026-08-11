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Виллы в Иль-де-Франсе, Франция

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2 объекта найдено
Вилла в Париж, Франция
Вилла
Париж, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
ПАРИЖ XVI – VILLA MONTMORENCY Исключительный актив в самом закрытом и престижном частном …
$32,96 млн
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Вилла 7 комнат в Сен-Мор-де-Фоссе, Франция
Вилла 7 комнат
Сен-Мор-де-Фоссе, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 174 м²
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Иль-де-Франсе, Франция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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