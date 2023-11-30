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Виллы в Иль-де-Франс, Франция

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10 объектов найдено
Вилла 18 комнат в Париж, Франция
Вилла 18 комнат
Париж, Франция
Комнаты 18
Площадь 1 000 м²
Франция Лазурный берег, Канны   Шикарная вилла-поместье   Ро…
€29,00 млн
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Вилла 4 спальни в Париж, Франция
Вилла 4 спальни
Париж, Франция
Количество спален 4
Площадь 125 м²
Продается дом площадью 125 квадратных метров с террасой площадью 10 квадратных метров. Рядом…
€1,78 млн
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Вилла 7 спален в Париж, Франция
Вилла 7 спален
Париж, Франция
Количество спален 7
Площадь 450 м²
Рядом с Провен, примерно в 1 час 15 минут от Парижа, великолепная недвижимость, полностью от…
€2,31 млн
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Вилла 5 спален в Нёйи-сюр-Сен, Франция
Вилла 5 спален
Нёйи-сюр-Сен, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 349 м²
Всего в нескольких метрах от потрясающих садов Буа-де-Булонь и от приятного Jardin d'Acclima…
€5,65 млн
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Вилла с сауной в Париж, Франция
Вилла с сауной
Париж, Франция
Площадь 850 м²
Франция г.Париж Великолепная вилла с пляжем Уникаль…
€5,50 млн
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Вилла с охраняемой территорией в Париж, Франция
Вилла с охраняемой территорией
Париж, Франция
Площадь 640 м²
 Франция г.Париж Шикарная вилла рядом с Версалем Редкое имен…
€2,85 млн
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Вилла с двором, с сауной, с охраной в Париж, Франция
Вилла с двором, с сауной, с охраной
Париж, Франция
Площадь 1 600 м²
Франция г.Париж Вилла-дворец рядом с Версалем У…
€9,80 млн
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Вилла с двором в Париж, Франция
Вилла с двором
Париж, Франция
Площадь 1 100 м²
Франция г.Париж   Вилла в дворцовом стиле   Уникальная, роск…
€40,00 млн
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Вилла в Париж, Франция
Вилла
Париж, Франция
Площадь 500 м²
Франция г.Париж   Вилла в элитной резиденции   Очень уютная …
€4,20 млн
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Вилла 20 спален с мебелью, с садом, с отоплением в Париж, Франция
Вилла 20 спален с мебелью, с садом, с отоплением
Париж, Франция
Количество спален 20
Площадь 800 м²
Роскошный замок с богатой историей находится в 50 км к юго-востоку от Парижа, Франция. Замок…
€18,00 млн
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Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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