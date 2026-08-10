Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Жиронда
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Жиронде, Франция

;
Бордо
11
Вилла Удалить
Очистить
11 объектов найдено
Вилла в Бордо, Франция
Вилла
Бордо, Франция
Количество спален 5
Площадь 100 м²
| Дом
$485,679
Оставить заявку
Вилла в Бордо, Франция
Вилла
Бордо, Франция
Количество спален 5
Площадь 100 м²
| Дом
$485,679
Оставить заявку
Вилла в Бордо, Франция
Вилла
Бордо, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
| Дом
$462,441
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла в Бордо, Франция
Вилла
Бордо, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
| Дом
$451,983
Оставить заявку
Вилла в Бордо, Франция
Вилла
Бордо, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
| Дом
$420,612
Оставить заявку
Вилла в Бордо, Франция
Вилла
Бордо, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
| Дом
$468,250
Оставить заявку
Вилла в Бордо, Франция
Вилла
Бордо, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
| Дом
$393,888
Оставить заявку
Вилла в Carbon Blanc, Франция
Вилла
Carbon Blanc, Франция
Количество спален 4
Площадь 76 м²
Комфорт новой жилплощади, состоящей из 33 новых квартир с 2 или 3 комнатами и 8 новых домов …
$348,573
Оставить заявку
Вилла в Carbon Blanc, Франция
Вилла
Carbon Blanc, Франция
Количество спален 4
Площадь 76 м²
Комфорт новой жилплощади, состоящей из 33 новых квартир с 2 или 3 комнатами и 8 новых домов …
$348,573
Оставить заявку
Вилла в Бордо, Франция
Вилла
Бордо, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
| Дом
$414,802
Оставить заявку
Вилла в Carbon Blanc, Франция
Вилла
Carbon Blanc, Франция
Количество спален 4
Площадь 76 м²
Комфорт новой жилплощади, состоящей из 33 новых квартир с 2 или 3 комнатами и 8 новых домов …
$333,469
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Жиронде, Франция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти