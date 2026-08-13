Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Fontainebleau
  4. Жилая

Жилье в Fontainebleau, Франция

;
1 объект найдено
Замок 10 спален в Фонтенбло, Франция
Замок 10 спален
Фонтенбло, Франция
Количество спален 10
Площадь 900 м²
В нескольких минутах от Фонтенбло расположен замок жилой площадью 900 м² на участке 28 га, м…
$4,51 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Fontainebleau, Франция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти