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Виллы в Приморской Шаранте, Франция

Jonzac
13
Ла Рошель
7
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20 объектов найдено
Вилла в Nieul sur Mer, Франция
Вилла
Nieul sur Mer, Франция
Количество спален 5
Площадь 109 м²
Жилплощадь находится недалеко от Ла-Рошели (10 минут на машине), поэтому идеально подходит д…
$492,311
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Вилла в Merignac, Франция
Вилла
Merignac, Франция
Количество спален 5
Площадь 119 м²
| Дом
$671,592
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Вилла в Merignac, Франция
Вилла
Merignac, Франция
Количество спален 5
Площадь 122 м²
| Дом
$711,432
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Вилла в Merignac, Франция
Вилла
Merignac, Франция
Количество спален 4
Площадь 103 м²
| Дом
$700,049
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Вилла в Nieul sur Mer, Франция
Вилла
Nieul sur Mer, Франция
Количество спален 5
Площадь 109 м²
Жилплощадь находится недалеко от Ла-Рошели (10 минут на машине), поэтому идеально подходит д…
$497,433
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Вилла в Merignac, Франция
Вилла
Merignac, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
| Дом
$381,327
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Вилла в Merignac, Франция
Вилла
Merignac, Франция
Количество спален 5
Площадь 123 м²
| Дом
$734,198
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Вилла в Angoulins, Франция
Вилла
Angoulins, Франция
Количество спален 5
Площадь 92 м²
Откройте для себя наши последние возможности проживания! В популярном городе Ангулен-сюр-Ме…
$437,104
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Вилла в Merignac, Франция
Вилла
Merignac, Франция
Количество спален 5
Площадь 119 м²
| Дом
$677,283
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Вилла в Merignac, Франция
Вилла
Merignac, Франция
Количество спален 4
Площадь 103 м²
| Дом
$648,826
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Вилла в Nieul sur Mer, Франция
Вилла
Nieul sur Mer, Франция
Количество спален 5
Площадь 109 м²
Жилплощадь находится недалеко от Ла-Рошели (10 минут на машине), поэтому идеально подходит д…
$496,295
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Вилла в Merignac, Франция
Вилла
Merignac, Франция
Количество спален 5
Площадь 123 м²
| Дом
$722,815
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Вилла в Merignac, Франция
Вилла
Merignac, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
| Дом
$375,636
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Вилла в Nieul sur Mer, Франция
Вилла
Nieul sur Mer, Франция
Количество спален 5
Площадь 109 м²
Жилплощадь находится недалеко от Ла-Рошели (10 минут на машине), поэтому идеально подходит д…
$498,571
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Вилла в Angoulins, Франция
Вилла
Angoulins, Франция
Количество спален 5
Площадь 92 м²
Откройте для себя наши последние возможности проживания! В популярном городе Ангулен-сюр-Ме…
$443,933
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Вилла в Merignac, Франция
Вилла
Merignac, Франция
Количество спален 4
Площадь 103 м²
| Дом
$636,305
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Вилла в Merignac, Франция
Вилла
Merignac, Франция
Количество спален 5
Площадь 123 м²
| Дом
$779,729
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Вилла в Angoulins, Франция
Вилла
Angoulins, Франция
Количество спален 5
Площадь 92 м²
Откройте для себя наши последние возможности проживания! В популярном городе Ангулен-сюр-Ме…
$448,487
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Вилла в Merignac, Франция
Вилла
Merignac, Франция
Количество спален 4
Площадь 75 м²
| Дом
$404,093
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Вилла в Merignac, Франция
Вилла
Merignac, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
| Дом
$369,945
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Параметры недвижимости в Приморской Шаранте, Франция

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