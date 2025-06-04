Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Приморская Шаранта
  4. Жилая

Жильё в Приморской Шаранте, Франция

Ла Рошель
301
Jonzac
89
Rochefort
11
401 объект найдено
Студия 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Студия 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Студия
$168,467
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Ла Рошель, Франция
Квартира 3 спальни
Ла Рошель, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 2
На полпути между Нантом и Бордо, Ла-Рошель находится в исключительном месте с видом на океан…
$457,593
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в La Tremblade, Франция
Квартира 4 спальни
La Tremblade, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
Этаж 1
Эта жилплощадь предлагает апартаменты с прямым доступом к порту Шеналь-де-л'Ателье. Вид на о…
$552,071
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Merignac, Франция
Квартира 2 спальни
Merignac, Франция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
| Апартаменты
$585,315
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$198,290
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Merignac, Франция
Квартира 1 спальня
Merignac, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 1
Дочерняя компания присутствует на рынке частных апартаментов для студентов более 20 лет. Эт…
$130,676
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
| Апартаменты
$142,665
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Ла Рошель, Франция
Квартира 3 спальни
Ла Рошель, Франция
Количество спален 3
Этаж 1
Откройте для себя нашу новую жилплощадь, идеально расположенную примерно в десяти минутах ез…
$411,378
Оставить заявку
Вилла в Nieul sur Mer, Франция
Вилла
Nieul sur Mer, Франция
Количество спален 5
Площадь 109 м²
Жилплощадь находится недалеко от Ла-Рошели (10 минут на машине), поэтому идеально подходит д…
$492,311
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Nieul sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
Nieul sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 1
Жилплощадь находится недалеко от Ла-Рошели (10 минут на машине), поэтому идеально подходит д…
$245,871
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Ла Рошель, Франция
Квартира 4 спальни
Ла Рошель, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Этаж 1
На полпути между Нантом и Бордо, Ла-Рошель находится в исключительном месте с видом на океан…
$467,838
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$163,459
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$161,068
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Ла Рошель, Франция
Квартира 3 спальни
Ла Рошель, Франция
Количество спален 3
Площадь 81 м²
| Апартаменты
$473,339
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Merignac, Франция
Квартира 2 спальни
Merignac, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
| Апартаменты
$473,415
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Ла Рошель, Франция
Квартира 2 спальни
Ла Рошель, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
Откройте для себя нашу новую жилплощадь, идеально расположенную примерно в десяти минутах ез…
$337,503
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$173,134
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Ла Рошель, Франция
Квартира 2 спальни
Ла Рошель, Франция
Количество спален 2
Откройте для себя нашу новую жилплощадь, идеально расположенную примерно в десяти минутах ез…
$287,532
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Ла Рошель, Франция
Квартира 4 спальни
Ла Рошель, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$442,036
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Студия 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 1
| Студия
$224,243
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 14 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$124,814
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Ла Рошель, Франция
Квартира 3 спальни
Ла Рошель, Франция
Количество спален 3
Площадь 82 м²
| Апартаменты
$466,699
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Merignac, Франция
Квартира 2 спальни
Merignac, Франция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
| Апартаменты
$587,700
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Этаж 1
На полпути между Нантом и Бордо, Ла-Рошель находится в исключительном месте с видом на океан…
$223,105
Оставить заявку
Вилла в Merignac, Франция
Вилла
Merignac, Франция
Количество спален 5
Площадь 119 м²
| Дом
$671,592
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Студия 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Этаж 1
| Студия
$233,350
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$181,785
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Merignac, Франция
Квартира 2 спальни
Merignac, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
| Апартаменты
$294,817
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 14 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$127,204
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Merignac, Франция
Квартира 3 спальни
Merignac, Франция
Количество спален 3
Площадь 71 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$404,093
Оставить заявку

Типы недвижимости в Приморской Шаранте

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Приморской Шаранте, Франция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти