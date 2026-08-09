Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Caen
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Caen, Франция

;
Иф
8
Квартира Удалить
Очистить
56 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Иф, Франция
Квартира 2 спальни
Иф, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 1
Жилплощадь расположена у ворот Кана и менее чем в получасе езды от пляжей в Уистреаме: город…
$249,579
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Caen, Франция
Квартира 2 спальни
Caen, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
| Апартаменты
$273,049
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Caen, Франция
Квартира 2 спальни
Caen, Франция
Количество спален 2
Этаж 4
| Апартаменты
$235,984
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 спальни в Caen, Франция
Квартира 4 спальни
Caen, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
| Апартаменты
$424,098
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Caen, Франция
Квартира 2 спальни
Caen, Франция
Количество спален 2
Этаж 4
| Апартаменты
$245,279
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Иф, Франция
Квартира 3 спальни
Иф, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
Жилплощадь расположена у ворот Кана и менее чем в получасе езды от пляжей в Уистреаме: город…
$351,501
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Caen, Франция
Квартира 2 спальни
Caen, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
| Апартаменты
$276,883
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Иф, Франция
Квартира 3 спальни
Иф, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Жилплощадь расположена у ворот Кана и менее чем в получасе езды от пляжей в Уистреаме: город…
$330,587
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Иф, Франция
Квартира 2 спальни
Иф, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
Жилплощадь расположена у ворот Кана и менее чем в получасе езды от пляжей в Уистреаме: город…
$225,876
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Caen, Франция
Квартира 2 спальни
Caen, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$285,830
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Иф, Франция
Квартира 3 спальни
Иф, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
Жилплощадь расположена у ворот Кана и менее чем в получасе езды от пляжей в Уистреаме: город…
$355,684
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Иф, Франция
Квартира 3 спальни
Иф, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
Жилплощадь расположена у ворот Кана и менее чем в получасе езды от пляжей в Уистреаме: город…
$352,896
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Иф, Франция
Квартира 2 спальни
Иф, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
Жилплощадь расположена у ворот Кана и менее чем в получасе езды от пляжей в Уистреаме: город…
$270,493
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Caen, Франция
Квартира 2 спальни
Caen, Франция
Количество спален 2
Этаж 5
| Апартаменты
$295,590
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Caen, Франция
Квартира 3 спальни
Caen, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
| Апартаменты
$383,431
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Caen, Франция
Квартира 3 спальни
Caen, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$313,716
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Caen, Франция
Квартира 2 спальни
Caen, Франция
Количество спален 2
Этаж 4
| Апартаменты
$233,196
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Caen, Франция
Квартира 3 спальни
Caen, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$433,277
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Caen, Франция
Квартира 4 спальни
Caen, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$406,669
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Caen, Франция
Квартира 2 спальни
Caen, Франция
Количество спален 2
Этаж 1
| Апартаменты
$262,592
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Caen, Франция
Квартира 3 спальни
Caen, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$360,309
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Caen, Франция
Квартира 3 спальни
Caen, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$361,703
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Caen, Франция
Квартира 2 спальни
Caen, Франция
Количество спален 2
Этаж 3
| Апартаменты
$277,232
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Caen, Франция
Квартира 2 спальни
Caen, Франция
Количество спален 2
Этаж 2
| Апартаменты
$267,821
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Le Palais, Франция
Квартира 3 спальни
Le Palais, Франция
Количество спален 3
Площадь 84 м²
| Апартаменты
$446,174
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Le Palais, Франция
Квартира 2 спальни
Le Palais, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
| Апартаменты
$260,268
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Caen, Франция
Квартира 3 спальни
Caen, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
| Апартаменты
$374,833
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Caen, Франция
Квартира 3 спальни
Caen, Франция
Количество спален 3
Этаж 2
| Апартаменты
$363,678
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Caen, Франция
Квартира 2 спальни
Caen, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$291,524
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Caen, Франция
Квартира 3 спальни
Caen, Франция
Количество спален 3
Этаж 1
| Апартаменты
$360,541
Оставить заявку

Типы недвижимости в Caen

двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Caen, Франция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти