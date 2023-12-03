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Квартиры в Caen, Франция

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52 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Caen, Франция
Квартира 2 комнаты
Caen, Франция
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Кан, традиционный и современный, Жить в Каене - значит у…
€200,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Caen, Франция
Квартира 3 комнаты
Caen, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Кан, традиционный и современный, Жить в Каене - значит у…
€253,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€253,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€213,000
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Кан, Франция
Квартира 4 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 4
Площадь 82 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€336,000
в месяц
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Квартира 5 комнат в Кан, Франция
Квартира 5 комнат
Кан, Франция
Комнаты 5
Площадь 102 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€530,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€202,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€197,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€207,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€201,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€209,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€221,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€216,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€257,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€197,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€217,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€227,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€222,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€254,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Кан, Франция
Квартира 2 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€247,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Кан, Франция
Квартира 3 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€275,000
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Кан, Франция
Квартира 4 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 4
Площадь 88 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€340,000
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Кан, Франция
Квартира 4 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 4
Площадь 78 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€305,000
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Кан, Франция
Квартира 4 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 4
Площадь 79 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€300,000
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Кан, Франция
Квартира 4 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 4
Площадь 82 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€328,000
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Кан, Франция
Квартира 4 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 4
Площадь 82 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€333,000
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Кан, Франция
Квартира 4 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 4
Площадь 88 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€355,000
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Кан, Франция
Квартира 4 комнаты
Кан, Франция
Комнаты 4
Площадь 98 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€495,000
в месяц
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Квартира 5 комнат в Кан, Франция
Квартира 5 комнат
Кан, Франция
Комнаты 5
Площадь 99 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€523,000
в месяц
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Квартира 5 комнат в Кан, Франция
Квартира 5 комнат
Кан, Франция
Комнаты 5
Площадь 111 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024«В центре города, в самом сердце района Кото-де-л'Аббе, на…
€499,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Caen, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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