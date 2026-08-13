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Жилье в Blois, Франция

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1 объект найдено
Замок 9 спален в Блуа, Франция
Замок 9 спален
Блуа, Франция
Количество спален 9
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Замок XIX века в в самом сердце Долины Луары, 15км до Блуа. Замок общей площадью 600м2, 9…
$1,82 млн
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Параметры недвижимости в Blois, Франция

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