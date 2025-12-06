Показать объекты на карте Показать объекты списком
Шале 7 спален в Courchevel, Франция
Шале 7 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
In the Nogentil district, a residential area of Courchevel 1850, it is a chalet close to the…
$4,674
за сутки
Шале 5 спален в Courchevel, Франция
Шале 5 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Chalet  is located in the Plantret area, only 50 meters from the nearest ski slope (Epicea).…
$1,952
за сутки
Шале 5 спален в Courchevel, Франция
Шале 5 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Located at the end of the allée des cerisiers, 3 unique new chalets with top-of-the-range fa…
$2,331
за сутки
Шале 6 спален в Courchevel, Франция
Шале 6 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Set in the heart of Les Chenus district of Courchevel 1850,  is one of the three properties …
$9,326
за сутки
Шале 4 спальни в Courchevel, Франция
Шале 4 спальни
Courchevel, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Located in Courchevel 1850, in the Chenus district, Chalet is a family chalet in a peaceful …
$2,385
за сутки
Шале 4 спальни в Courchevel, Франция
Шале 4 спальни
Courchevel, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
The chalet  is ideally located in the quiet area of Plantret, near to the centre of the reso…
$2,060
за сутки
Шале 6 спален в Courchevel, Франция
Шале 6 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Charming chalet with jacuzzi  Chalet La Fenière with Jacuzzi enjoys a privileged location…
$1,876
за сутки
Шале 4 спальни в Courchevel, Франция
Шале 4 спальни
Courchevel, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
It is a spacious duplex apartment located on the top floor of the Portes de Courchevel resid…
$3,502
за сутки
Шале 5 спален в Courchevel, Франция
Шале 5 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
The ultimate luxury chalet  is located near the centre of Courchevel 1850. It is a chic chal…
$5,446
за сутки
Шале 5 спален в Courchevel, Франция
Шале 5 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Let yourself be seduced by the Chalet , a superb property nestled in the heart of Courchevel…
$2,364
за сутки
Шале 7 спален в Courchevel, Франция
Шале 7 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
This emblematic luxury chalet in Courchevel 1850 is located in the highly sought-after Cospi…
$13,206
за сутки
Шале 6 спален в Courchevel, Франция
Шале 6 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Шале было построено в 2020 году. Площадью 300 кв. м., оно состоит из 4 этажей с лифтами и мо…
$3,543
за сутки
Шале 8 спален в Courchevel, Франция
Шале 8 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Chic, contemporary and discreetly elegant, Chalet  is a property that has everything you nee…
$11,652
за сутки
Шале 7 спален в Courchevel, Франция
Шале 7 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
An exceptional property nestled in the heart of Courchevel 1850, the chalet Les Bruxellois b…
$23,210
за сутки
Шале 6 спален в Les Allues, Франция
Шале 6 спален
Les Allues, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Апартаменты на 14 человек с просторной планировкойНесмотря на то, что Village de l'Orée 405 …
$2,982
за сутки
Шале 6 спален в Les Allues, Франция
Шале 6 спален
Les Allues, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
The chalet, located in the hamlet of Méribel Village, is a luxury chalet with swimming pool …
$2,819
за сутки
Шале 6 спален в Les Allues, Франция
Шале 6 спален
Les Allues, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Chalet with services and swimming pool in Méribel Mussillon.  Chalet  is a prestigious ch…
$3,920
за сутки
Шале 5 спален в Courchevel, Франция
Шале 5 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Le Bois des Barmes, a prestigious chalet with pool in Courchevel le Praz In the hamlet of…
$2,060
за сутки
Шале 5 спален в Courchevel, Франция
Шале 5 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Located at the end of the allée des cerisiers, 3 new, unique chalets with top-of-the-range f…
$2,331
за сутки
Шале 7 спален в Courchevel, Франция
Шале 7 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Located at the foot of the slopes of Courchevel Moriond, in the Belvedere district, the supe…
$3,152
за сутки
Шале 4 спальни в Courchevel, Франция
Шале 4 спальни
Courchevel, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Located in the Nogentil district, Chalet t offers a relaxing setting, surrounded by greenery…
$4,978
за сутки
Шале 8 спален в Courchevel, Франция
Шале 8 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Recently renovated in a style that combines elegance and mountain codes, Chalet  is a jewel …
$4,130
за сутки
Шале 6 спален в Courchevel, Франция
Шале 6 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
The family chalet located in the sought after neigbourhood of Chenus in Courchevel 1850, set…
$3,913
за сутки
Шале 5 спален в Courchevel, Франция
Шале 5 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
The Chalet is a high standing building which benefits from an exceptional location in Courch…
$2,804
за сутки
Шале 7 спален в Courchevel, Франция
Шале 7 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Chalet  is ideally located in Courchevel 1850. On the heights of Jardin Alpin, it offers qui…
$3,152
за сутки
Chalet La Datcha – Courchevel 1850 – Искусство альпийского гостеприимства в Courchevel, Франция
Chalet La Datcha – Courchevel 1850 – Искусство альпийского гостеприимства
Courchevel, Франция
Число комнат 12
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 500 м²
Расположенный в одном из самых традиционных и эксклюзивных районов Куршевеля 1850, Chalet La…
Цена по запросу
Шале 4 спальни в Les Allues, Франция
Шале 4 спальни
Les Allues, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
The Chalet , in the privileged Mussillon area, is a family chalet in Méribel. This charming …
$2,331
за сутки
Шале 6 спален в Courchevel, Франция
Шале 6 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Set in the heart of Les Chenus district of Courchevel 1850,  is one of the three properties …
$15,481
за сутки
Шале 6 спален в Courchevel, Франция
Шале 6 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
A chalet for 14 people with a Scandinavian feel The chalet has a very bright and refined …
$7,772
за сутки
Шале 5 спален в Courchevel, Франция
Шале 5 спален
Courchevel, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Located at the end of the allée des cerisiers, 3 new, unique chalets with top-of-the-range f…
$2,494
за сутки
