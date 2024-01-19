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87 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
3
64 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ В самом сердце города Треву, …
€274,000
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Квартира 2 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
2
47 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ В самом сердце города Треву, …
€208,000
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Квартира 2 комнаты
Saint-Genis-Pouilly, Франция
2
42 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Откройте для себя наш новый роскошный комплекс ""LE MAGNI…
€312,500
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Квартира 2 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
2
47 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ В самом сердце города Треву, …
€242,000
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Квартира 3 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
3
62 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ В самом сердце города Треву, …
€282,000
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Квартира 2 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
2
47 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ В самом сердце города Треву, …
€243,000
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Квартира 2 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
2
46 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ В самом сердце города Треву, …
€217,000
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Квартира 3 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
3
63 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ В самом сердце города Треву, …
€270,000
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Квартира 3 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
3
72 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ В самом сердце города Треву, …
€296,000
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Квартира 3 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
3
63 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ В самом сердце города Треву, …
€267,000
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Квартира 5 комнат
Ars-sur-Formans, Франция
5
103 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ В самом сердце города Треву, …
€507,000
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Квартира
Miribel, Франция
IDYLLE Cette petite résidence Idylle nichée dans la nature, du studio au 5 pièces, certains …
€609,000
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Квартира
Miribel, Франция
68 м²
IDYLLE Cette petite résidence Idylle nichée dans la nature, du studio au 5 pièces, certains …
€331,000
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Квартира
Miribel, Франция
89 м²
IDYLLE Cette petite résidence Idylle nichée dans la nature, du studio au 5 pièces, certains …
€419,000
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Квартира
Miribel, Франция
42 м²
IDYLLE Cette petite résidence Idylle nichée dans la nature, du studio au 5 pièces, certains …
€215,000
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Квартира
Miribel, Франция
40 м²
IDYLLE Cette petite résidence Idylle nichée dans la nature, du studio au 5 pièces, certains …
€201,000
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Квартира
Miribel, Франция
28 м²
IDYLLE Cette petite résidence Idylle nichée dans la nature, du studio au 5 pièces, certains …
€165,000
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Квартира
Miribel, Франция
64 м²
IDYLLE Cette petite résidence Idylle nichée dans la nature, du studio au 5 pièces, certains …
€295,000
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Квартира
Miribel, Франция
78 м²
IDYLLE Cette petite résidence Idylle nichée dans la nature, du studio au 5 pièces, certains …
€393,000
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Квартира
Miribel, Франция
42 м²
IDYLLE Cette petite résidence Idylle nichée dans la nature, du studio au 5 pièces, certains …
€222,000
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Квартира
Miribel, Франция
60 м²
IDYLLE Cette petite résidence Idylle nichée dans la nature, du studio au 5 pièces, certains …
€296,000
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Квартира
Miribel, Франция
69 м²
IDYLLE Cette petite résidence Idylle nichée dans la nature, du studio au 5 pièces, certains …
€315,000
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Квартира
Miribel, Франция
104 м²
OPEN Nouvelle résidence d'une architecture très contemporaine, constituée de 43 logements. D…
€345,781
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Квартира
Miribel, Франция
73 м²
IDYLLE Cette petite résidence Idylle nichée dans la nature, du studio au 5 pièces, certains …
€385,000
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Квартира
Miribel, Франция
78 м²
IDYLLE Cette petite résidence Idylle nichée dans la nature, du studio au 5 pièces, certains …
€405,000
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Квартира
Miribel, Франция
29 м²
IDYLLE Cette petite résidence Idylle nichée dans la nature, du studio au 5 pièces, certains …
€181,000
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Квартира
Miribel, Франция
110 м²
IDYLLE Cette petite résidence Idylle nichée dans la nature, du studio au 5 pièces, certains …
€541,000
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Квартира
Miribel, Франция
98 м²
OPEN Nouvelle résidence d'une architecture très contemporaine, constituée de 43 logements. D…
€431,090
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Квартира
Miribel, Франция
104 м²
OPEN Nouvelle résidence d'une architecture très contemporaine, constituée de 43 logements. D…
€398,104
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Квартира
Miribel, Франция
92 м²
IDYLLE Cette petite résidence Idylle nichée dans la nature, du studio au 5 pièces, certains …
€395,000
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