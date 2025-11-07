Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Египет
  3. Красное Море
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Недвижимость возле озера

Дома возле озера в Красном Море, Египет

Хургада
3
1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Gamsha, Египет
Дом 2 комнаты
Gamsha, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
Kamaran El Gouna is a lively, family-oriented neighborhood thoughtfully designed around biop…
$320,000
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
