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Дома в Хургаде, Египет

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8 объектов найдено
Вилла в Хургада, Египет
Вилла
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$740,766
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Хургада, Египет
Дом
Хургада, Египет
$60,295
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Хургада, Египет
Дом
Хургада, Египет
$134,742
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Хургада, Египет
Дом
Хургада, Египет
Испытайте комфорт и роскошь в этом потрясающем 5-этажном отдельно стоящем доме в Хургаде, Ег…
$50,284
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Хургада, Египет
Дом
Хургада, Египет
Испытайте лучшее в роскошной жизни в Хургаде, главном месте назначения Египта. Эта потрясающ…
$55,289
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Хургада, Египет
Дом
Хургада, Египет
$82,564
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Хургада, Египет
Дом
Хургада, Египет
Испытайте максимальный комфорт в этом просторном 2-комнатном отдельном доме в Хургаде, Египе…
$39,818
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Хургада, Египет
Вилла
Хургада, Египет
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$955,072
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Параметры недвижимости в Хургаде, Египет

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