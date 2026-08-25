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Виллы в Красном Море, Египет

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4 объекта найдено
Вилла в Хургада, Египет
Вилла
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$731 460
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Хургада, Египет
Вилла
Хургада, Египет
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$955 072
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Вилла 9 комнат в Al Ahia, Египет
Вилла 9 комнат
Al Ahia, Египет
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 3
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$317 296
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Вилла 9 комнат в Al Ahia, Египет
Вилла 9 комнат
Al Ahia, Египет
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Этаж 2
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$407 498
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Параметры недвижимости в Красном Море, Египет

с видом на море
Недорогая
Элитная
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