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Дома в мухафаза Красное Море, Египет

виллы
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9 объектов найдено
Дом в Хургада, Египет
Дом
Хургада, Египет
Вилла Амарос расположена в комплексе Jamaran на элитном курорте Сахл Хашиш, всего в 150 метр…
€370,000
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Вилла 3 спальни в Хургада, Египет
Вилла 3 спальни
Хургада, Египет
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Новая вилла с бассейном в районе Магавиш   Вилла расположена в тихом районе Магавиш – …
€182,107
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Вилла 2 спальни в Сафага, Египет
Вилла 2 спальни
Сафага, Египет
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Вилла расположена в Макади Хайтс - зелёном малоэтажном комплексе с собственной инфраструктур…
€106,000
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Дом в Хургада, Египет
Дом
Хургада, Египет
Площадь 700 м²
Продается вилла в ЯМАРАНЕ - Сахл Хашеш   Основные моменты: - Панорамный вид на море - 7 …
€1,000,000
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Дом 4 спальни в Хургада, Египет
Дом 4 спальни
Хургада, Египет
Комнаты 4
Площадь 450 м²
Удивительная частная вилла на продажу в Magawish   Участок: 320 м2 БУА: 420 м2 Всего 4 с…
€400,000
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Вилла 3 спальни в Хургада, Египет
Вилла 3 спальни
Хургада, Египет
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Вилла с 3-мя спальнями в Hermitage Resort – Makadi.   Площадь участка: 804 м2 Площа…
€118,369
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Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море в Хургада, Египет
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море
Хургада, Египет
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 3
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
€299,000
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Вилла 4 спальни с видом на море в Хургада, Египет
Вилла 4 спальни с видом на море
Хургада, Египет
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Этаж 2
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
€384,000
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Вилла 6 спален в Хургада, Египет
Вилла 6 спален
Хургада, Египет
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
€900,000
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Параметры недвижимости в мухафаза Красное Море, Египет

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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