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Дома в Красном Море, Египет

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Хургада
7
Al Ahia
3
11 объектов найдено
Дом в Хургада, Египет
Дом
Хургада, Египет
$137 157
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Хургада, Египет
Вилла
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$731 460
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Хургада, Египет
Дом
Хургада, Египет
Испытайте максимальный комфорт в этом просторном 2-комнатном отдельном доме в Хургаде, Египе…
$40 531
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом в Хургада, Египет
Дом
Хургада, Египет
$61 375
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Хургада, Египет
Дом
Хургада, Египет
Испытайте комфорт и роскошь в этом потрясающем 5-этажном отдельно стоящем доме в Хургаде, Ег…
$51 185
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Хургада, Египет
Дом
Хургада, Египет
Испытайте лучшее в роскошной жизни в Хургаде, главном месте назначения Египта. Эта потрясающ…
$56 280
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Al Ahia, Египет
Дом
Al Ahia, Египет
$63 691
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Красное Море, Египет
Дом
Красное Море, Египет
Познакомьтесь с роскошной жизнью в Хургаде, Египет, в этом потрясающем новом отдельном доме.…
$91 484
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Хургада, Египет
Вилла
Хургада, Египет
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$955 072
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Вилла 9 комнат в Al Ahia, Египет
Вилла 9 комнат
Al Ahia, Египет
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 3
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$317 296
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Вилла 9 комнат в Al Ahia, Египет
Вилла 9 комнат
Al Ahia, Египет
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Этаж 2
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$407 498
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Типы недвижимости в Красном Море

виллы

Параметры недвижимости в Красном Море, Египет

с видом на море
Недорогая
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