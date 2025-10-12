Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Египет
  3. Красное Море
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Красном Море, Египет

Хургада
4
3 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Gamsha, Египет
Дом 2 комнаты
Gamsha, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
Furnished 1 bedroom apartment for sale in Imperial Residence. 1 st floor with sea view BUA: …
$54,614

Вилла 9 комнат в Al Ahia, Египет
Вилла 9 комнат
Al Ahia, Египет
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Этаж 2
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$407,498

Вилла 9 комнат в Al Ahia, Египет
Вилла 9 комнат
Al Ahia, Египет
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 3
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$317,296

Типы недвижимости в Красном Море

виллы

Параметры недвижимости в Красном Море, Египет

с бассейном
Недорогая
Элитная
