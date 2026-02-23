Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Александрия, Египет

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Александрия, Египет
Квартира 3 комнаты
Александрия, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 11/12
$29,429
Квартира 3 комнаты в Александрия, Египет
Квартира 3 комнаты
Александрия, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/8
$27,000
Параметры недвижимости в Александрия, Египет

Недорогая
Элитная
