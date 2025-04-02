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Квартиры в Эль-Аламейн, Египет

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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Porto Golf Marina, Египет
Студия 1 комната
Porto Golf Marina, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/9
Chalet 40 m VIP buildings, required 1,600,000, appliances 2 screens, 2 air conditioners, equ…
$33,000
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Квартира 1 комната в Porto Golf Marina, Египет
Квартира 1 комната
Porto Golf Marina, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 5/9
Продажа студии в Porto Golf MarinaЗона Гольф Бэй47 метровЗдание 83этаж 5Приборы все еще в ко…
$60,000
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