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Египет
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мухафаза Красное Море
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Квартиры в мухафаза Красное Море, Египет
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Хургада, Египет
1
1
41 м²
2/43
Balkan Beach Resort is a new development in Al-Ahyaa, Hurghada, that offers spacious and mod…
€35,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Хургада, Египет
2
1
64 м²
3/5
La Bella Resort Hurghada - это новый и вдохновляющий проект. Всего 149 единиц, а количество …
€49,768
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Хургада, Египет
1
1
46 м²
1/4
Мы рады приветствовать Вас в нашем новом вдохновляющем проекте La Bella Resort. Эта уникальн…
€30,500
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сафага, Египет
3
1
120 м²
5
€75,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Хургада, Египет
1
1
72 м²
3/7
Studio for sale in a new residential complex Arabiya area, 2nd line from the sea; Area…
€59,367
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Хургада, Египет
3
2
117 м²
2/5
€120,000
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Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
1
97 м²
Квартира с 1 спальней в комплексе Florenza Khamsin Resort. Квартира расположена на 2 этаж…
€36,421
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Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
2
70 м²
Меблированая квартира с 2-мя спальнями на продажу в районе отеля Бейрут Дом расположен в …
€24,129
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Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
1
68 м²
Chalet is available for sale in Stella Di Mare. Ground floor Total size: 68 m2 1 be…
€54,632
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Квартира
Хургада, Египет
€31,869
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Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
2
1
52 м²
5/5
Квартира с 1-й спальней в жилом комплексе Aqua Palms Resort. 5-й этаж с видом на бас…
€23,000
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Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
3
2
114 м²
1/5
Просторная квартира с 2-мя спальнями в жилом комплексе Aqua Palms Resort. 2-й этаж с…
€35,000
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Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
2
1
51 м²
5/5
Меблированая квартира с 1-й спальней в жилом комплексе Aqua Palms Resort. 5-й этаж с…
€25,000
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Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
3
1
68 м²
4/5
Квартира с 2-мя спальнями в жилом комплексе Aqua Palms Resort. 4-й этаж с видом на б…
€25,000
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море
Хургада, Египет
1
1
40 м²
3/6
Welcome to your dream home by the sea Balkan Beach Resort is a new development in Al-Ahya…
€23,200
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с гаражом
Хургада, Египет
2
1
57 м²
2/5
Biscay, a luxurious gated community in Soma Bay on the Red Sea, offers a unique combination …
€21,780
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Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
1
54 м²
Меблированая квартира в Арабии 3-й этаж (без лифта) Общая площадь: 54 м2 Гости…
€14,569
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Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
2
107 м²
Квартира с 2-й спальнями с панорамным видом в жилом комплексе Ocean Breeze – Сахл Хашиш…
€170,000
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Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
1
35 м²
Меблированая студия расположена на 5-м этаже жилого комплекса на севере Хургады. Общая площ…
€25,000
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Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
2
98 м²
2 bedroom apartment with private roof terrace in Veranda Sahl Hasheesh EUR68,050 BUA…
€68,050
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Квартира
Хургада, Египет
46 м²
Studio for sale in Sun Gate – Sahl Hasheesh. Studio is located on the 3rd floor. BUA: …
€45,000
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Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
2
80 м²
Ground floor apartment with direct access to the pool in El Kawther. Apartment is located…
€72,843
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Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
2
1
62 м²
2/5
Стильная квартира с видом на море в ЖК «Джулиана». Квартира расположена на 2-м этаже…
€75,000
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Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
2
90 м²
Квартира с 2-мя спальнями в районе Интерконтиненталь. Квартира расположена на 1-м этаже с…
€47,348
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Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
2
70 м²
2 bedroom apartment for sale in Makadi. Ground floor BUA: 70 m2 Layout: living room…
€55,000
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Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
1
64 м²
Fully furnished 1 bedroom apartment for sale in Selena Bay. Apartment is located on …
€60,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Хургада, Египет
4
1
115 м²
4/4
Продaется кваpтира с 3-мя спальнями Pайoн Эль-Каусeр (Хургaдa) Oбщaя плoщaдь - 115 м/к…
€56,180
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Квартира
Хургада, Египет
115 м²
Apartment with private terrace for sale in Azzurra – Sahl Hashees Ground floor with priva…
€118,369
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Квартира
Хургада, Египет
45 м²
Sea view studio in a new beachfront resort. Storia del Mare is a new beachfront reso…
€47,000
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Квартира
Хургада, Египет
63 м²
Апартаменты расположены в Макади Хайтс - зелёном малоэтажном комплексе с собственной инфраст…
€30,000
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Параметры недвижимости в мухафаза Красное Море, Египет
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