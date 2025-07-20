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Квартиры в Gamsha, Египет

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Gamsha, Египет
Квартира 3 комнаты
Gamsha, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 28 м²
Этаж 5/5
Полностью меблированная 2-спальная квартира на продажу в Aqua Palms Resort. 2-й этаж с видо…
$54,636
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Gamsha, Египет
Квартира 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 5/5
Новая студия для продажи в Imperial Residence. 4-й этаж с видом на море БУА: 27 м2 Балкон A…
$24,412
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Gamsha, Египет
Квартира 2 комнаты
Gamsha, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/5
Aqua Infinity Resort: Your Oasis by the Red Sea Welcome to Aqua Infinity Resort, the late…
Цена по запросу
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Gamsha, Египет
Квартира 2 комнаты
Gamsha, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3/6
Balkan Beach Resort is a premier new development in Al-Ahyaa, Hurghada, offering spacious an…
Цена по запросу
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