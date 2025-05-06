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Квартиры с садом в Египте

Хургада
123
Красное Море
226
Al Hadaba
71
Al Ahia
11
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71 объект найдено
Кондо 2 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/5
Полностью укомплектованная квартира с 1 спальней в новом компаунде с приватным пляжем Сканди…
$75,279
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KIKO for Investment and Real Estate
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Многоуровневые квартиры 1 комната в Al Hadaba, Египет
Многоуровневые квартиры 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 6/6
Эксклюзивная студия-лофт с просторной террасой находится на последнем этаже жилого комплекса…
$95,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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Кондо 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 6/6
Квартира с 1 спальней и видом на море в одном из лучших комплексов Хургады. Уютная кварти…
$65,000
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Кондо 2 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 4/6
Стильные апартаменты с 1 спальней в компаунде Флоренция Хамсин. Абсолютно новая квартира …
$68,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Кондо 2 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/5
Абсолютно новая просторная квартира с 1 спальней в Casablanca Beach. Просторная квартира …
$74,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 5/5
Квартира с 2 спальнями и панорамным видом на море в жилом комплексе с собственным пляжем …
$270,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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Кондо 3 комнаты в Al Ahia, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Ahia, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/5
Просторная квартира с 2 спальнями и видом на море в компаунде с приватным пляжем. Простор…
$125,077
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/5
Florenza Khamsin Resort! Студии и квартиры в жилом комплекс с роскошной территорией и 3 басс…
$39,220
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/5
Студия с видом на море и бассейны в жилом комплексе с пляжем Селена Бэй. Абсолютно новая …
$61,082
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
Светлая студия с балконом в комплексе 3 Пирамиды. Все аналогичные студии от Застройщика прод…
$26,500
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
Светлая уютная студия в новом жилом комплексе Tiba Golden. С балкона открывается восхититель…
$48,300
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Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5/5
Новая квартира с 2 спальнями в компаунде с пляжем Casablanca Beach. Уютная квартира с дву…
$72,000
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Кондо 4 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 4 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 5/5
Стильная и просторная квартира с 3 спальнями в районе Эль Каусер. Квартира расположена на…
$109,000
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Квартира 5 комнат в Хургада, Египет
Квартира 5 комнат
Хургада, Египет
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 3/3
Просторная атмосферная квартира площадью 250м2 полностью готовая к комфортному проживанию. …
$131,327
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Квартира 2 комнаты в Gamsha, Египет
Квартира 2 комнаты
Gamsha, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/5
Aqua Infinity Resort: Your Oasis by the Red Sea Welcome to Aqua Infinity Resort, the late…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3
Студия с просторным балконом и открытой кухней – Хургада, Красное море О студии: Эта сти…
$43,263
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 3/5
Район Сахль Хашиш расположен на юге Хургады и является одним из престижных и популярных сред…
$105,688
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Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
Новая квартира с двумя спальнями в компаунде “El Nessim Heights” недалеко от центральной ули…
$68,516
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Новый жилой комплекс расположен в самом центре туристического променада Мамша . Доступен ком…
$71,800
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Cordoba-новый проект на севере Хургады. Cordoba - новый проект на финальной стадии строит…
$28,718
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Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/5
Квартира с 2 спальнями в комплексе с приватным пляжем Пальма Резорт. Квартира с 2 спальня…
$132,142
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
Студия в новом комплексе с доступом к пляжу Tiba Golden. Уютная и светлая студия на треть…
$45,000
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/5
Современная студия в новом жилом комплексе, расположенном на севере Хургады, в районе Эль-Ах…
$22,502
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/5
Эксклюзивная продажа: студия в современном комплексе. Предлагается на продажу новая студи…
$22,500
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Квартира 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 4/4
Квартира на продажу в жилом комплексе Nubia Resort и отеле El Karma. Квартира расположена на…
$55,462
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Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/3
Жилая резиденция премиум класса с собственным пляжем Veranda в районе Сахль Хашиш. Студии и …
$89,375
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Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/5
Panorama Hills Resort 🔥Начало строительства нового компаунда в самой центральной части Хурга…
$30,890
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Кондо 2 комнаты в Красное Море, Египет
Кондо 2 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/3
Апартаменты с 1 спальней в Мангруви Резиденс, Эль Гуна. Светлая квартира с 1 спальней рас…
$250,000
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Студия 1 комната в Эль-Аламейн, Египет
Студия 1 комната
Эль-Аламейн, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
For sale, a nice ground floor chalet with a garden in Marina 1 in the second district, a bea…
$102,700
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/5
Абсолютно новая меблированная студия в комплексе с пляжем на Туристическом Променаде. Оче…
$81,390
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Типы недвижимости в Египте

кондо
квартиры-студии
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двухкомнатные
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