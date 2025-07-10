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Дома с садом в La Romana, Доминиканская Республика

виллы
26
6 объектов найдено
Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 026 м²
Предназначен для большого фойе, в основном главная гостиная с потолком двойной высоты, кабин…
$3,80 млн
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 680 м²
- 5 коек, 5 полных ванн, 2 полубани - гостиная/столовая, 2 кухни, 1 телекомната, 1 семейная …
$2,90 млн
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Вилла в Ла-Романа, Доминиканская Республика
Вилла
Ла-Романа, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Он состоит из 33 вилл, каждая из которых расположена на участках площадью около 600 квадратн…
$450,000
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TekceTekce
Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 531 м²
Вилла в эксклюзивном Каса-де-Кампо величественно появляется среди пышной растительности, кот…
$5,85 млн
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 154 м²
Уже более 5 десятилетий Casa de Campo Resort & Villas находится на вершине многих списков на…
$3,99 млн
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 389 м²
Ваша семья будет иметь все в нескольких минутах ходьбы в этом жилье, расположенном в центре.…
$1,90 млн
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Параметры недвижимости в La Romana, Доминиканская Республика

с гаражом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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