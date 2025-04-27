Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Ла-Альтаграсия
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Ла-Альтаграсии, Доминиканская Республика

Пунта-Кана
47
Игуэй
93
Friusa
16
Баваро
13
Показать больше
2 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 8 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 991 м²
Этаж 1/2
Этот великолепный отель расположен рядом с пляжным клубом Caleton и отелем Eden Roc, на есте…
$8,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 8 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 8 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 991 м²
Этаж 1/2
Насладитесь роскошной жизнью в Кап-Кане, Доминиканская Республика. Эта потрясающая вилла нов…
$8,75 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Ла-Альтаграсии

виллы

Параметры недвижимости в Ла-Альтаграсии, Доминиканская Республика

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти