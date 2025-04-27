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Дома около гольф-клуба в Ла-Альтаграсии, Доминиканская Республика

Пунта-Кана
47
Игуэй
93
Friusa
16
Баваро
13
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2 объекта найдено
Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Сопротивления - _В самом посещаемом туристическом направлении в Карибском бассейне, в компле…
$210,000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Площадь 127 м²
Городской комплекс расположен в 15 минутах от международного аэропорта Пунта-Кана в Доминика…
$179,900
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Типы недвижимости в Ла-Альтаграсии

виллы

Параметры недвижимости в Ла-Альтаграсии, Доминиканская Республика

с гаражом
с садом
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с видом на горы
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