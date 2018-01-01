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Эксклюзивный комплекс вилл на берегу моря, рядом с Национальным парком Акамас и песчаными пляжами, Пейя, Кипр

Пейя, Кипр
от
€728,000
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5
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О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами, балконами и панорамным видом на море.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 30 минут
  • Торговые центры - 12 минут
  • Поле для гольфа - 25 минут
Местонахождение новостройки
Пейя, Кипр

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Эксклюзивный комплекс вилл на берегу моря, рядом с Национальным парком Акамас и песчаными пляжами, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€728,000
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