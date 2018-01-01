Эксклюзивный комплекс вилл на берегу моря, рядом с Национальным парком Акамас и песчаными пляжами, Пейя, Кипр

Предлагаются виллы с зонами барбекю и зонами отдыха, бассейнами, садами с кустарниками, оливковыми и цитрусовыми деревьями, парковочными местами.
Особенности квартир
Каждый дом включает современную кухню, гостиную, столовую, три спальню, две ванные комнаты и гостевой туалет.
Удобства и оснащение в доме
Система полива
Мраморный пол
Высококачественная кухня
Паркетный пол в спальнях
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Подготовка для установки кондиционеров
Солнечные водонагреватели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с пляжем и набережной.
Пляж - 1,5 км
Супермаркет - 190 метров
Аэропорт - 14,3 км
Ресторан - 1,5 км
В новом жилом комплексе продаются готовые к проживанию апартаменты, в самом сердце знаменитой 17-километровой набережной Лимасола. С террас открываются лучшие виды на Средиземное море и Лимассол. Уже построены блоки А и B - сданы в 2021, ввод блока C планируется в 2022 году. Премиальная внутренняя инфраструктура только для жителей и их гостей создает уникальную атмосферу комплекса и обеспечивает высокий уровень жизни и комфорта:
Консьерж сервис 24/7
Cлужба безопасности
Дизайнерское лобби с мягкой зоной ожидания
Фитнес-зал с панорамными видами на море и оборудованием Technogym
Массажные кабинеты
Просторная велнес-зона с сауной и хамамом
Закрытый и открытый бассейны и зоны для загара и отдыха круглый год
Лаунж-зона и ресторан с панорамными видами на море
Подземный паркинг
Профессиональная управляющая компания
Торговая галерея Le Plaza Del Mar на 1 этаже комплекса
Особенности квартир
Квартира В1402 с местом на паркинге R51 - гостиная/столовая с кухней, 2 спальни, кабинет, 2 ванные комнаты, терраса. Расположена на 14 этаже. На этаже всего 4 квартиры.
Удобства и оснащение в доме
Высококлассная современная инженерия и отделка
Здание сертифицировано - Energy Performance Certificate Class A
Высокоскоростные лифты KONE
Система кондиционирования VRV Daikin
Подогрев полов Rehau
Система умный дом Сreston
Охранная сигнализация Texecom с датчиками движения
Видеодомофон Comelit
Монолитные железобетонные конструкции
Внешние стены – теплоизоляционный кирпич
Мраморные подоконники
Улучшенная шумо- и теплоизоляция
Террасы – керамическая плитка и мрамор
Звукопоглощающие панели в общественных пространствах на каждом этаже
Окна – алюминиевые окна Lift&Slide с двойным остеклением
Полы – высококачественный керамогранит с подогревом, в спальнях – паркет
Полностью оборудованная кухня с островом – Arclinea (Италия)
Кухонное оборудование – Miele, Bosch
Раковина – Franke (Швейцария) из нержавеющей стали на кухне
Сантехника – Duravit
Смесители – Hansgrohe
Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен на первой линии в 100 метрах от моря. Очень спокойный, безопасный и зеленый район города с развитой инфраструктурой и удобным выездом на шоссе.
Предлагаются квартиры с парковочными местами и панорамным видом на море и город.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой, школами, медицинскими центрами и полем для гольфа, в нескольких минутах езды от набережной и порта Пафоса, магазинов и достопримечательностей.
Природный парк Акамас - 25 минут
Пляж, удостоенный Голубого флага - 12 минут
Гавань - 10 минут
Царские гробницы - 20 минут
Центр Пафоса - 15 минут
Торговый центр - 18 минут
Археологический парк - 18 минут
Порт и набережная - 20 минут
Автомагистраль - 12 минут
Международный аэропорт - 25 минут