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Дома в Запрешич, Хорватия

1 объект найдено
Дом 5 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus в Запрешич, Хорватия
Дом 5 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Запрешич, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
I23599 Павла Лончара
€359,000
в месяц
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