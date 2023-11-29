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Хорватия
Земельные участки
Задарская жупания
Земельные участки в Задарская жупания, Хорватия
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13 объектов найдено
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Земельные участки с видом на море
Углян, Хорватия
72 648 м²
BUILDING LAND for sale in the tourist zone T2/T3 with the potential of a marina for yachts …
€12,06 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Земельные участки
Mandre, Хорватия
83 000 м²
Остров Паг, сельскохозяйственные угодья площадью 83.000 м2, на западной стороне острова. Для…
€1,10 млн
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Земельные участки
Opcina Novigrad, Хорватия
6 144 м²
www.biliskov.com ID: 13517 Новиград Участок под застройку 6144 м2 на тихом холме с прекра…
€491,520
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Земельные участки
Kozlovac, Хорватия
3 000 м²
Кожловац, Бенковац, участок под застройку 3000м2. На участке есть разрешение на строительст…
€70,000
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Земельные участки
Opcina Jasenice, Хорватия
36 092 м²
Jasenice, Сельскохозяйственная земля ок. 36.092 м2, за пределами зоны строительства, но прим…
€902,300
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Земельные участки с видом на море
Opcina Preko, Хорватия
Продается уникальный участок площадью 55000 м2, расположенный в первом ряду от моря на одном…
€5,70 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Земельные участки
Opcina Novigrad, Хорватия
2 830 м²
Новиград Задарский, Продается участок под застройку 2830 м2 в Новиграде в жилом комплексе Ц…
€353,750
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Земельные участки
Задар, Хорватия
1 331 м²
Кожа Сельскохозяйственная земля площадью 1331 м2 недалеко от города Кожино, на которой нахо…
€119,000
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Земельные участки
Сали, Хорватия
5 000 м²
Дуги оток, Солине, продаем участок под застройку 5000м2, в 90м от моря и с открытым видом на…
€500,000
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Земельные участки
Starigrad Paklenica, Хорватия
1 471 м²
Стариград, Пакленица Строительный участок 1471м2 правильной формы. На участке есть асфальт …
€132,000
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Земельные участки
Биоград-на-Мору, Хорватия
3 537 м²
Свети Филип и Яков, земельный участок под застройку ок. 3.537 м2, со старым домом (полдома в…
€550,000
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Земельные участки
Паг, Хорватия
4 600 м²
Pag, Zrće Земельный участок для спортивных и рекреационных целей площадью 4600 м2 относител…
€1,52 млн
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Земельные участки
Вир, Хорватия
1 449 м²
Вир, Лозице Земля под застройку 1449 м2 в застроенной зоне поселка. Размеры 25 м - 35 м (ш…
€115,920
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