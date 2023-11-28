ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Земельные участки
Водице
Земельные участки в Водице, Хорватия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Земельные участки
Lastovo, Хорватия
842 м²
Строительный участок 842 м2, Скривена Лука, Ластово Участок под застройку, расположенный в б…
€199,782
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train
Загреб, Хорватия
9 745 м²
SALE, BUILDING LAND IN M1 ZONE 9,745m2, ZAGREB-JANKOMIR-KOVINSKA! For sale is a building plo…
€1,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Donje Polje, Хорватия
2 248 м²
Сельскохозяйственные угодья 2248м2, Ядртовац Сельскохозяйственные угодья состоят из двух уча…
€64,929
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Загреб, Хорватия
966 м²
I26260 Савская улица, Орешье
€14,984
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки с bus
Город Загреб, Хорватия
520 м²
I26172 Обрешка цеста
€35,960
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Marcana, Хорватия
€272,703
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Lucko, Хорватия
7 800 м²
I24018 Gaj
€662,279
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Primosten, Хорватия
Продается строительный участок 7000 м2 в пртигороде Примоштена, поселке Везац, в 2 км от мор…
€746,685
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Загреб, Хорватия
3 245 м²
I26354 Грмовчица, Пушча
€29,867
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Вараждин, Хорватия
4 835 м²
I25746 Optujska ulica
€529,423
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Opcina Stupnik, Хорватия
5 094 м²
I26896 Domovićeva ulica
€356,612
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Fenced
Загреб, Хорватия
1 371 м²
I26625 Vida Ročića NN
€109,880
Рекомендовать
Оставить заявку
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL