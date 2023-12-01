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Коммерческая недвижимость в Водице, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая 39 комнат в Водице, Хорватия
Коммерческая 39 комнат
Водице, Хорватия
Комнаты 39
Площадь 1 155 м²
Vodice, two detached apartment buildings near the sea. Two detached apartment buildings in …
€2,00 млн
в месяц
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