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Дома с террасой в Сисацко-Мославинская жупания, Хорватия

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Duzica, Хорватия
Дом 8 комнат
Duzica, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 297 м²
Количество этажей 2
FOR SALE, HOUSE, SISAK, Staro Pračno, 297m2 floor space, detached, excellent transport conne…
$122,894
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Параметры недвижимости в Сисацко-Мославинская жупания, Хорватия

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