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Квартиры в Sesvete, Хорватия

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7 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
www.biliskov.com  ID: 13533 Сесветски Кралевец Четырехкомнатная квартира общей чистой площ…
€210,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
www.biliskov.com  ID: 13532 Сесветски Кралевец Трехкомнатная квартира общей чистой площадь…
€205,000
в месяц
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Квартира 5 комнат в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 5 комнат
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
www.biliskov.com  ID: 13100 Сесвете, возле начальной школы Брестье Пятикомнатная двухэтажн…
€350,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Сесвете, Елковец - новостройкаЧетырехкомнатный пентхаус площадью 107,17 м2 на 2 этаже строящ…
€267,925
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Сесвете, Елковец - новостройкаЧетырехкомнатная квартира площадью 129,47 м2 на 1 этаже строящ…
€323,675
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Сесвете, Елковец - новостройкаЧетырехкомнатная квартира 144,05м2 на первом этаже строящегося…
€360,125
в месяц
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Квартира 4 комнаты с террасой, с bus, с Train в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Квартира 4 комнаты с террасой, с bus, с Train
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
I22163
€180,000
в месяц
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