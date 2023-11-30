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Квартиры в Самобор, Хорватия

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с лифтом, с террасой, с Ownership document в Самобор, Хорватия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с террасой, с Ownership document
Самобор, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
I26398 Янка Драшкович
€225,000
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Квартира 5 комнат с террасой, с Ownership document, с bus в Самобор, Хорватия
Квартира 5 комнат с террасой, с Ownership document, с bus
Самобор, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 139 м²
Этаж 1/2
I26287 Улица Бранка Бошняка
€347,500
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Квартира 4 комнаты с лифтом, с террасой, с Ownership document в Самобор, Хорватия
Квартира 4 комнаты с лифтом, с террасой, с Ownership document
Самобор, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 2/2
I24651 Ulica Zlatka Price
€326,400
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Квартира 4 комнаты с лифтом, с террасой, с Ownership document в Самобор, Хорватия
Квартира 4 комнаты с лифтом, с террасой, с Ownership document
Самобор, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 2/2
I24667 Улица Златка Цена
€266,590
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