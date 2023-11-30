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Дома в Opcina Sveti Lovrec, Хорватия

5 объектов найдено
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Ловреч, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Ловреч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Количество этажей 2
ISTRIA - SVETI LOVREČ Superbly designed stone villa with sea view Unique villa of a famous…
€990,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Ловреч, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Ловреч, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, LOVREČ - An indigenous stone villa with a spacious property Located on the edge of…
€1,28 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Ловреч, Хорватия
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Ловреч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
ISTRIA, SVETI LOVREČ - An attractive new building with a sea view Sveti Lovreč is located i…
€806,500
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом в Ловреч, Хорватия
Дом
Ловреч, Хорватия
Площадь 340 м²
Чудесная вилла с  бассейном в 15 км от Адри…
€900,000
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Вилла 3 спальни с Spalni в Ловреч, Хорватия
Вилла 3 спальни с Spalni
Ловреч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Ровинь: 30 км Море: 15 км Внутреннее пространство: 226м2 Размер участка: 1136m2 …
€990,000
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Параметры недвижимости в Opcina Sveti Lovrec, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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