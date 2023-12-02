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Дома в Opcina Smokvica, Хорватия

2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Vinacac, Хорватия
Вилла 4 спальни
Vinacac, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Цена по запросу
в месяц
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Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Opcina Smokvica, Хорватия
Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Opcina Smokvica, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продается дом с фантастическим видом на море, расположенный на острове Корчула, всего в 50 м…
€1,20 млн
в месяц
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Параметры недвижимости в Opcina Smokvica, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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