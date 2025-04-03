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Дома в Opcina Prolozac, Хорватия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Donji Prolozac, Хорватия
Дом 6 комнат
Donji Prolozac, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Доньи Проложац, в непосредственной близости от города Имотски (расстояние 4 км). Участок, …
$818,599
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Параметры недвижимости в Opcina Prolozac, Хорватия

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1111 голосов