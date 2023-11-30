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Виллы в Opcina Primosten, Хорватия

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Primosten, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Primosten, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается просторная недавно построенная роскошная вилла, расположенная в пригороде Примоште…
€1,60 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Primosten, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Primosten, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается новая роскошная вилла с видом на море, расположенная на возвышенности в пригороде …
€1,95 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Primosten, Хорватия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Primosten, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается прекрасная новая вилла, расположенная в оживленном прибрежном городе в пригороде П…
€1,60 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 комнаты в Prhovo, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Prhovo, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Примоштен, привлекательная строящаяся вилла с современным дизайном, расположенная на участке…
€1,75 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Primosten, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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