Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Opcina Postira
  5. Виллы

Виллы в Opcina Postira, Хорватия

Вилла В архив
Очистить
5 объектов найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Postira, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Postira, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается эксклюзивная двухэтажная вилла с бассейном на северной стороне острова Брач. Вилла…
€690,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Postira, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Postira, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается красивая двухэтажная вилла с бассейном, расположенная на северной стороне острова …
€895,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Postira, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Postira, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается роскошная каменная вилла, расположенная в тихом месте на холме живописного приморс…
€1,70 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Postira, Хорватия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Postira, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Продается роскошная вилла, расположенная в тихом месте на холме, на северной стороне острова…
€1,50 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Postira, Хорватия
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Postira, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА!!! Продается красивая каменная вилла, расположенная на участ…
€590,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch

Параметры недвижимости в Opcina Postira, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти