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Дома в Opcina Postira, Хорватия

виллы
5
10 объектов найдено
Дом 5 комнат в Postira, Хорватия
Дом 5 комнат
Postira, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Postira, island of Brač, stone house of 150 m2, on three floors, in the center of town. On …
€500,000
в месяц
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Opcina Postira, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Opcina Postira, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА! Продается обновленный каменный дом, расположенный в красиво…
€850,000
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 8 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Postira, Хорватия
Дом 8 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Postira, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается трехэтажный каменный дом, расположенный в самом центре города, возле моря. На перв…
€550,000
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Postira, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Postira, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается эксклюзивная двухэтажная вилла с бассейном на северной стороне острова Брач. Вилла…
€690,000
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Postira, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Postira, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается красивая двухэтажная вилла с бассейном, расположенная на северной стороне острова …
€895,000
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Postira, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Postira, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается роскошная каменная вилла, расположенная в тихом месте на холме живописного приморс…
€1,70 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Postira, Хорватия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Postira, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Продается роскошная вилла, расположенная в тихом месте на холме, на северной стороне острова…
€1,50 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Postira, Хорватия
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Postira, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА!!! Продается красивая каменная вилла, расположенная на участ…
€590,000
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Postira, Хорватия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Postira, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается очень красивый дом в окружении зелени и с прекрасным видом на море. Дом расположен…
€850,000
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 2 комнаты с Spalni в Postira, Хорватия
Дом 2 комнаты с Spalni
Postira, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Брач, Постира, отдельно стоящий каменный дом на 3 квартиры; 2 этажа, земля 403 м2. Первый э…
€470,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Postira, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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