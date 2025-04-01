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Отели в Opcina Podgora, Хорватия

Makarska rivijera
4
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5 объектов найдено
Отель 720 м² в Opcina Podgora, Хорватия
Отель 720 м²
Opcina Podgora, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 720 м²
Роскошный туристический дом с 4 апартаментами в Подгоре, недалеко от фанусной Макарски, всег…
$2,18 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 286 м² в Zivogosce, Хорватия
Отель 286 м²
Zivogosce, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 286 м²
Многоквартирный дом из 4 квартир в прекрасном месте всего в 40 метрах от моря в Игране на кр…
$817,979
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 720 м² в Opcina Podgora, Хорватия
Отель 720 м²
Opcina Podgora, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 720 м²
Современный недавно построенный жилой дом с четырьмя квартирами, бассейном и фитнес-залом ра…
$905,230
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 680 м² в Opcina Podgora, Хорватия
Отель 680 м²
Opcina Podgora, Хорватия
Площадь 680 м²
Продается апарт-дом на первой линии от моря и пляжа на Макарской Ривьере! Фантастический вид…
$1,08 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 360 м² в Opcina Podgora, Хорватия
Отель 360 м²
Opcina Podgora, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 360 м²
Этот редкий туристический объект, состоящий из 8 туристических апартаментов, расположен в са…
$1,36 млн
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Типы недвижимости в Opcina Podgora

коммерческая недвижимость
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